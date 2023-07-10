"Неожиданно попали": Меньшова и Алентова были задержаны полицией в центре Москвы

Две артистки вряд ли подозревали, что с ними случится нечто подобное

Иногда, казалось бы, непредвиденные помехи, из-за которых все планы идут под откос, оборачиваются чем-то позитивным и запоминающимся. Лучше подтверждение этого – рассказ Юлии Меньшовой об их с Верой Алентовой злоключениях.

Субботним утром мать и дочь прыгнули в автомобиль, чтобы отправиться по своим делам, однако их желанию все успеть и поскорее расквитаться с задачами, помешали обстоятельства. В самом центре Москвы они были задержаны полицией: им приказали прижаться к обочине и стоять так до тех пор, пока не поступит разрешение двигаться дальше.

Юлия Меньшова и Вера Алентова начали злиться и переживать и, как потом сообщила ведущая "Наедине со всеми", совершенно зря. Оказались они в нужном месте и в нужное время, ведь совершенно случайно именно по той улице проходил маршрут мероприятия "Парад трамваев".

"Неожиданно попали в первый ряд прекрасного парада советских трамваев и отечественного автопрома. Внезапные умиление и ностальгия", – рассказала в своем блоге Меньшова.

К слову, свой канал в Телеграме Юлия Меньшова ведет очень ответственно: публикует там не только опусы из жизни, но и новости со всего света. Это и помогло ей набрать практически баснословное количество подписчиков.

Тем не менее, новости из личной и семейной жизни больше радуют поклонников артистки. Неимоверный восторг вызвали, например, снимки Веры Алентовой, которые были сделаны на свадьбе ее внука Андрея Гордина. В самом деле, было сложно поверить, что цветущей и полной энергии матери Юлии Меньшовой уже 81 год.

