Сообщается, что диджей Лист стал меньше зарабатывать

Телеведущая и блогер Ирена Понарошку на своей "Инстаграм"-странице сообщила поклонникам о разводе с мужем. Ее супругом был 44-летний продюсер и диджей Александр Лист, более известный под творческим псевдонимом DJ List.

"Мы развелись, чтоб сказку сделать былью" – написала Ирена Понарошку.

Многие пользователи Сети выразили поддержку звезде и пожелали ей дальнейших успехов.

Сообщается, что развод пары прошел без скандалов. Ирена и Александр смогли разойтись полюбовно. Бывшие супруги договорились об опеке над детьми и разделе имущества.

По некоторым данным, причиной развода стал денежный вопрос. Телеведущая привыкла жить на широкую ногу, а Александр не мог удовлетворить все запросы супруги. В последнее время он имел серьезные финансовые проблемы. Из-за пандемии доходы диджея сократились в несколько раз.

Напомним, что звездная пара воспитывает двух сыновей – Серафима и Теодора. Сейчас мальчикам 9 лет и 1,5 года соответственно. С большой вероятностью, дети останутся с матерью. По мнению представителей СМИ, Ирена Понарошку сможет самостоятельно поднять на ноги сыновей. Она имеет хороший доход с рекламы и интернет-блога.