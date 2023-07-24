"Будешь плакать на моей могиле": Аниту Цой выдали замуж насильно

"Будешь плакать на моей могиле": Аниту Цой выдали замуж насильно
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Супруга певице выбрала строгая мать

Народная артистка России Анита Цой готовится отмечать "каменную свадьбу" – в браке с Сергеем Цоем она уже 33 года. Название годовщины говорит само за себя – к этому сроку отношения становятся прочными и надежными. Но мало кто знает, что мужа себе Анита выбрала не самостоятельно – это был выбор ее строгой матери Элоизы Санхымовны.

"По знакам Зодиака я и мой муж – полная противоположность друг другу, – рассказала Цой "Утро.ру" на презентации трека Вячеслава Макарова "Знак Водолея". – Он – Телец, земной знак, а я – Водолей, творческий, воздушный. И все гороскопы советуют в таком случае бежать друг от друга, потому что понимание невозможно".

Фото: Феликс Грозданов

Но у Аниты Цой (в ту пору – у Анны Ким) выбора не было – мужа она выбрала себе не самостоятельно.

"Нас женили по корейским традициям, – призналась певица. – Родители просто ударили по рукам, и нас никто не спрашивал, хотим мы или нет".

"Мама просто поставила меня перед фактом: "Ты выходишь замуж!" – вспоминает Анита. – Я, конечно, нервничала, переживала, ходила вокруг дома с чемоданом – хотел уйти. А потом примирилась и согласилась: "Мама, я сделаю как ты хочешь. Но потом ты сама плакать на моей могиле! Будешь заливаться горючими слезами, что так поступила со своей дочкой". Это было ужасно, ведь мне тогда едва исполнилось 19".

Фото: Феликс Грозданов

Но потом Анита поняла, как права была мама. И ни разу не пожелала, что стала женой Сергея Петровича!

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
новости партнеров

Раскрыт хитрый трюк Путина с отказом от зерновой сделки

Россия только выиграет от решения властей

Лукашенко обратился к Путину после неприятного поступка ЧВК "Вагнер"

Переговоры начались с интриги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей