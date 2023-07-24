"Будешь плакать на моей могиле": Аниту Цой выдали замуж насильно

Супруга певице выбрала строгая мать

Народная артистка России Анита Цой готовится отмечать "каменную свадьбу" – в браке с Сергеем Цоем она уже 33 года. Название годовщины говорит само за себя – к этому сроку отношения становятся прочными и надежными. Но мало кто знает, что мужа себе Анита выбрала не самостоятельно – это был выбор ее строгой матери Элоизы Санхымовны.

"По знакам Зодиака я и мой муж – полная противоположность друг другу, – рассказала Цой "Утро.ру" на презентации трека Вячеслава Макарова "Знак Водолея". – Он – Телец, земной знак, а я – Водолей, творческий, воздушный. И все гороскопы советуют в таком случае бежать друг от друга, потому что понимание невозможно".

Но у Аниты Цой (в ту пору – у Анны Ким) выбора не было – мужа она выбрала себе не самостоятельно.

"Нас женили по корейским традициям, – призналась певица. – Родители просто ударили по рукам, и нас никто не спрашивал, хотим мы или нет".

"Мама просто поставила меня перед фактом: "Ты выходишь замуж!" – вспоминает Анита. – Я, конечно, нервничала, переживала, ходила вокруг дома с чемоданом – хотел уйти. А потом примирилась и согласилась: "Мама, я сделаю как ты хочешь. Но потом ты сама плакать на моей могиле! Будешь заливаться горючими слезами, что так поступила со своей дочкой". Это было ужасно, ведь мне тогда едва исполнилось 19".

Но потом Анита поняла, как права была мама. И ни разу не пожелала, что стала женой Сергея Петровича!