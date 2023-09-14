Дочь Евгения Осина выскочила замуж спустя полгода после развода

Дочь Евгения Осина выскочила замуж спустя полгода после развода
Евгений Осин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Красотка спокойно меняет возлюбленных

Наследница знаменитого музыканта Евгения Осина Агния рассказала о серьезных переменах в жизни. Молодая девушка снова связала себя узами брака. Именитая наследница показала свадебную фотографию с новым избранником. Судя по выражению лиц молодых, они очень счастливы.

Агнии всего 21 год, однако она уже успела побывать под венцом. Новый брак – второй для именитой наследницы. Два года девушка состояла в официальных отношениях с молодым человеком по имени Владислав, в этом союзе на свет появилась девочка, которую назвали Ксения. Однако в начале года Агния неожиданно заявила, что разводится с супругом.

Прошло всего полгода, и красотка снова в ЗАГСе. Для торжественного мероприятия девушка выбрала красивое белое платье с открытыми плечами. Возлюбленный Агнии отдал предпочтение классике и облачился в строгий костюм в клетку.

"Чтобы не мусолить эту тему больше. Скажу коротко и просто. У меня есть отношения, и я в них счастлива! Конец", – лаконично подписала свадебный снимок наследница Осина.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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