Дочь Евгения Осина выскочила замуж спустя полгода после развода

Красотка спокойно меняет возлюбленных

Наследница знаменитого музыканта Евгения Осина Агния рассказала о серьезных переменах в жизни. Молодая девушка снова связала себя узами брака. Именитая наследница показала свадебную фотографию с новым избранником. Судя по выражению лиц молодых, они очень счастливы.



Агнии всего 21 год, однако она уже успела побывать под венцом. Новый брак – второй для именитой наследницы. Два года девушка состояла в официальных отношениях с молодым человеком по имени Владислав, в этом союзе на свет появилась девочка, которую назвали Ксения. Однако в начале года Агния неожиданно заявила, что разводится с супругом.



Прошло всего полгода, и красотка снова в ЗАГСе. Для торжественного мероприятия девушка выбрала красивое белое платье с открытыми плечами. Возлюбленный Агнии отдал предпочтение классике и облачился в строгий костюм в клетку.

"Чтобы не мусолить эту тему больше. Скажу коротко и просто. У меня есть отношения, и я в них счастлива! Конец", – лаконично подписала свадебный снимок наследница Осина.

