Шуфутинский женился на 23-летней девушке

Шуфутинский женился на 23-летней девушке
Кольца. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Пара знакома больше трех лет

Российский шансонье Михаил Шуфутинский в сентябре у всех на слуху. Только-только миновало третье сентября, уже ставшее негласным народным праздником из-за легендарного хита артиста. Не успели люди отметить эту дату, как новости о Шуфутинском вновь заполонили Сеть. 

В 2015-м году в США умерла 66-летняя жена Михаила Шуфутинского, и он остался один. Певец живет на две страны – Америку и Россию. На днях у артиста появился несказанно радостный повод для семейного счастья. 

23-летний внук артиста рэпер Ной, выступающий под псевдонимом Westside Gravy, женился на сверстнице. Пара встречалась три с половиной года и наконец приняла решение зарегистрировать брак официально. 

Ной Шуфутинский с женой. Фото: соцсети

Избранницей Шуфутинского стала девушка по имени Ахуву Махгерефт. Внук шансонье познакомился с ней в Еврейском центре США. Тога молодые люди занимались оформлением документов для поездки в Израиль. Весной этого года внук Шуфутинского сделал предложение своей избраннице, и она согласилась.

Напомним, Ной Шуфутинский родился в семье младшего сына Михаила Шуфутинского. Мальчик родился в Филадельфии. Также у рэпера есть два брата и сестра. Все дети певца выросли в Америке.

Сам Михаил Шуфутинский тоже переехал в США еще 23 года назад. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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