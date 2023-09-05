Шуфутинский женился на 23-летней девушке

Пара знакома больше трех лет

Российский шансонье Михаил Шуфутинский в сентябре у всех на слуху. Только-только миновало третье сентября, уже ставшее негласным народным праздником из-за легендарного хита артиста. Не успели люди отметить эту дату, как новости о Шуфутинском вновь заполонили Сеть.

В 2015-м году в США умерла 66-летняя жена Михаила Шуфутинского, и он остался один. Певец живет на две страны – Америку и Россию. На днях у артиста появился несказанно радостный повод для семейного счастья.

23-летний внук артиста рэпер Ной, выступающий под псевдонимом Westside Gravy, женился на сверстнице. Пара встречалась три с половиной года и наконец приняла решение зарегистрировать брак официально.

Избранницей Шуфутинского стала девушка по имени Ахуву Махгерефт. Внук шансонье познакомился с ней в Еврейском центре США. Тога молодые люди занимались оформлением документов для поездки в Израиль. Весной этого года внук Шуфутинского сделал предложение своей избраннице, и она согласилась.

Напомним, Ной Шуфутинский родился в семье младшего сына Михаила Шуфутинского. Мальчик родился в Филадельфии. Также у рэпера есть два брата и сестра. Все дети певца выросли в Америке.

Сам Михаил Шуфутинский тоже переехал в США еще 23 года назад.