Домогаров женится: что известно о молодой возлюбленной актера

Женщина заставила звезду пойти под венец

Недавно в семье 60-летнего российского актера Александра Домогарова случилось горе: 13 августа умерла бывшая жена артиста Ирина, мать его сына Саши. Последние два с половиной года она болела раком. Несмотря на то, что пара давно развелась, семья поддерживала Ирину всеми силами. Это время было ужасно тяжелым для всех родных, накладывались проблемы на работе и общая напряженная обстановка. По словам Домогарова, последние три дня жизни Домогаровой были мучительными для всех. Она умерла дома, в окружении родных и близких.



Помимо близких родственников, в эти ужасные дни Александра Домогарова поддерживала любимая женщина, 38-летняя танцовщица Татьяна Степанова. Пара вместе уже более 12 лет. За эти годы актер ни разу не представлял ее публично. Хотя в Сети ходили слухи о том, что она его помощница и любовница.

Александр Домогаров познакомился с Татьяной в Театре им. Моссовета, где она танцевала в одной из постановок. У них сразу начался роман, но дальше обычных отношений дело не шло. Недавно коллега Татьяны призналась, что актер сделал ей предложение.

По словам коллеги, Домогаров с возлюбленной живут в его загородном доме. В прошлом году в паре была короткая размолвка из-за того, что актер тянет с браком, но за это время Татьяна успела закрутить новый роман. Не выдержав разлуки, Александр Домогаров пообещал ей жениться.