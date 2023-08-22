Концерт украинки Ани Лорак в Москве требуют отменить из-за скандала

Концерт украинки Ани Лорак в Москве требуют отменить из-за скандала
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Шоу знаменитой артистки в российской столице может накрыться медным тазом

Певица, уроженка Украины Ани Лорак готовится дать грандиозный концерт в Москве 27 сентября. Она выступит на известной площадке "Крокус Сити Холл". Но состоится ли шоу? Ответ на этот вопрос остается открытым из-за скандала. 

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призывает отменить концерт Ани Лорак. Письмо с таким обращением он отправил генеральному прокурору России Игорю Краснову. Главный аргумент Бородина – объявленный артисткой сбор средств, которые, как считает политик, могут быть направлены на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В своем обращении глава ФПБК обращает внимание на реквизиты иностранных банковских карт, которые были указаны при сборе средств, объявленном Ани Лорак. Перейдя по ссылке, можно увидеть, что деньги собирают для "пострадавших от российской агрессии" семьям. Очевидно, в этом случае суть лишь в формулировке.

"Известно, что под предлогом благотворительности и тому подобного собираются средства на поддержку ВСУ", – пишет Бородин в обращении. 

Прислушаются ли в этот раз к призыву главы ФПБК, покажет время. Пока же Ани Лорак продолжает продавать билеты на свое грандиозное шоу. 

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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