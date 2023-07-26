Запугать не удалось: Лорак выступила в Турции назло украинцам

Запугать не удалось: Лорак выступила в Турции назло украинцам
Ани Лорак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артистка дала тайный концерт для своих поклонников

Певица украинского происхождения Ани Лорак с 2014 года связала свою жизнь с Россией. Причиной тому, признавалась артистка, стало то, что украинские политики хотели использовать ее в качестве рупора своего мнения. Не подавшись на их угрозы, певица переехала в страну, где ей были рады и плотно влилась в ее светскую тусовку.

Однако решение ее разгневало ее бывших сограждан. Особенно после того, как Каролина Куек (Настоящее имя певицы – Прим.ред.) не осудила начатую Россией СВО. Дошло даже до того, что доведенные до белого каления украинцы начали ставить ей палки в колеса.

Ани Лорак должна была дать два концерта в Анталии: один в гастротеатре Cosmos Theatre, в районе пляжа Лара, другой – в гостинице Nirvana, что располагается в Бельдиби. И оба из них, благодаря упорству ее бывших соотечественников, оказались сорваны.

Несмотря на это, Лорак выступила в Турции назло украинцам. Об этом стало известно из ее личного блога. Опубликовала артистка несколько видео: на первом позирует в ярком концертном наряде, а следом разместила то, что наснимали на свои смартфоны ее поклонники.

"Спасибо, Белек!", – обратилась к публике Ани Лорак после завершения концерта.

Ани Лорак. Фото: социальные сети артистки

Россию Украине предпочла и другая, к слову, артистка. На днях она, правда, влипла в конфликт из-за публичных разговоров на украинском языке.

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