Лечение недоступно: семья онкобольной Заворотнюк столкнулась с новой проблемой

Лечение недоступно: семья онкобольной Заворотнюк столкнулась с новой проблемой
Анастасия Заворотнюк. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Озвучен печальный прогноз

Знаменитая актриса уже который год лечится от страшного недуга. У звезды "Моей прекрасной няни" диагностировали онкологию, что стало настоящим шоком для ее родственников, коллег и преданных поклонников. Пока Анастасия Заворотнюк борется с болезнью, в ее дом нагрянула беда. 

На днях по Сети распространилась информация о том, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета артистки. А всему виной якобы долги перед судебными приставами, которые семья больной звезды отказывается платить. Однако блокировка счетов – не самое страшное. Адвокат Вадим Багатурия в разговоре с журналистами озвучил куда более печальный прогноз.

По его мнению, если деньги так и не поступят в налоговую, Анастасию Заворотнюк и Петра Чернышева будут ждать серьезные санкции. Среди них ограничение на выезд из страны. А это значит, что, если артистке потребуется помощь врачей в Европе, то вылечить ее у них не получится. Брюнетку просто не смогут к ним доставить. 

Также вполне возможно, что приставы решат лишить звездную семью имущества для последующей реализации. И даже если в конце концов супруги погасят задолженность, введенные ограничения могут снять не сразу. Впрочем, адвокат отметил, что сумма некритичная, а значит, вероятность серьезных санкций пока минимальная.

Ранее "Утро.ру" писало о возможных конфликтах в семье больной Анастасии Заворотнюк. Появились слухи о том, что Петр Чернышев не ладит со старшими наследниками жены.

Источник: Blitz+ ✓ Надежный источник
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