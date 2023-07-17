Не переносит на дух: Чернышев перестал скрывать конфликт с наследниками Заворотнюк

Не переносит на дух: Чернышев перестал скрывать конфликт с наследниками Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Спортсмен не ладит с детьми супруги, пишут СМИ

В семье Анастасии Заворотнюк все трещит по швам. Судачат, что на время болезни, пока Петр Чернышев колесит по ледовым шоу, зарабатывая деньги буквально на жизнь супруге, дома у пары царит напряженная обстановка.

В семействе постоянно якобы происходят конфликты, так как Петр не может сладить со старшими наследниками Анастасии. Наконец-то Чернышев, мол, показал, как действительно относится к Анне, дочери супруги.  В этом году университет окончил сын Насти, а недавно у него был день рождения.

На праздник приехали отец с бабушкой – что уж говорить об Анне Заворотнюк. Однако самого Петра на торжестве по неизвестным причинам не было. Непонятно, почему он не поздравил сына Анастасии. Спортсмен предпочитает не появляться на публичных мероприятиях.

Сама Анастасия отсутствовала по вполне ясным причинам. А после страшной новости о раке супруги Петр подвергся жесточайшей критике – спустя время, пишут медиа, он якобы перестал скрывать истинное отношение к старшим наследникам супруги.

Кстати, недавно муссировались слухи, что Чернышев якобы не может сладить с детьми любимой супруги от ее предыдущего брака – а потому будто бы не позволяет им жить с ним в одном доме.  

Источник: Popcake.TV ✓ Надежный источник
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