Не смог полюбить: Чернышев выгоняет старших детей Заворотнюк из дома

В семье известного фигуриста и онкобольной актрисы не утихают страсти

Ситуация с Анастасией Заворотнюк и ее мужем Петром Чернышевым продолжает накаляться. Как известно, звезда уже более четырех лет борется с раком мозга, и ее муж делает все возможное, чтобы помочь ей в этой борьбе.

Однако, недавно появились слухи о том, что Петр не ладит с детьми Анастасии и даже не разрешает им жить с ними в доме. Это вызвало бурную реакцию у фанатов актрисы, которые начали высказывать свое недовольство и требовать объяснений от Петра. Тем не менее, друзья Петра и Анастасии утверждают, что это все лишь слухи, и что Чернышев делает все возможное, чтобы помочь своей жене. Они подчеркивают, что он является хорошим человеком и любит свою семью.

Вся эта история разворачивается на фоне слухов о неверности Петра Чернышева, что придаёт ещё больше пикантности ситуации.

Несмотря на это, ситуация в семье Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева остается неясной, и фанаты продолжают выражать свое недовольство. Однако, главное сейчас – это выздоровление звезды, и мы надеемся, что она сможет победить свою болезнь благодаря поддержке своей семьи и близких.

