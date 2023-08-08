"Опухоль мозга, надо делать пункцию": отец Фриске шокировал историей о начале рака у дочки

"Опухоль мозга, надо делать пункцию": отец Фриске шокировал историей о начале рака у дочки
Жанна Фриске. Фото: Dmitriy Purtov/ Russian Look/ Globallookpress.com
Семья была в шоке от новости

Российская певица Жанна Фриске умерла восемь лет назад. Однако поклонники до сих пор помнят и любят ее и регулярно навещают ее могилу. Отец артистки Владимир Фриске недавно дал интервью, в котором вновь всколыхнул боль фанатов и поведал некоторые шокирующие подробности. 

Оказывается, у Жанны Фриске должен был быть брат-близнец, но он умер во время преждевременных родов у матери. Выжила только она. Будущая певица родилась на седьмом месяце весом всего 1 килограмм и 360 граммов. Два месяца Жанна пролежала в специальном боксе. Тогда врачи смогли выходить ее. 

Когда Жанна Фриске выросла и уже начала строить карьеру в "Блестящих", на нее напали воры. Преступники застали ее в подъезде своего дома. Один из них ударил ее по лицу кастетом и сломал нос. Девушка потеряла сознание, ее ограбили.

Потом в ее жизни наступила светлая полоса. Она встретила Дмитрия Шепелева и родила сына Платона. Мальчика рожала за рубежом. Счастье было недолгим. Спустя время именно тогда в Майами семья узнала страшный диагноз артистки. Сначала певица стала все время спать и избегала солнечного света, жаловалась на головную боль. Однажды в магазине она потеряла сознание и упала. Все поняли, что ситуация серьезная. 

Однажды во время грозы Жанна захотела пойти купаться в океан и долго не возвращалась. Домашние забили тревогу. Когда она вернулась, то рассказала, что с ней приключилась беда. Когда Жанна пришла, она cказала своей матери: "Мама, я чуть не утонула. Перепутала небо с землей. Я не могла понять, где находится земля, а где небо!", – рассказал отец Фриске. 

Именно отец забил тревогу и понял, что это первые признаки опухоли мозга. По словам отца Фриске, Шепелев уже тогда знал о диагнозе, но подло молчал. Но вскоре все стало ясно. 

"Врачи ничего не говорили. Сказали, что опухоль мозга и что надо сделать пункцию. Сделали. Долго ждали результаты, а потом сказали, что злокачественная опухоль", – сказал Владимир Фриске. 

Когда о диагнозе рассказали певице, у нее начались приступы. Становилось все хуже. Чтобы она себя не повредила, ее даже привязывали, кололи обезболивающие. После короткой ремиссии Жанна Фриске снова ушла в осложнения и вскоре умерла. 

Фоторепортаж
Жанна Фриске смертельно больна
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Источник: МК ✓ Надежный источник
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