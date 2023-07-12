Вслед за сестрой: подруги Фриске решили нажиться на артистке

Музыкальная группа решила выпустить песню с голосом покойной

Широкую известность певица получила, благодаря участию в группе "Блестящие". Можно без преувеличения сказать, что она была настоящей звездочкой коллектива! И неудивительно, что с уходом Жанны Фриске интерес к нему стал понижаться.

В сольной карьере артистка тоже добилась успеха. И могла бы сделать больше, если бы не тяжелая болезнь. В 2015 году певица, которая долго боролась с онкологией, умерла. Прошло много лет, но о ней все еще вспоминают – и родственники, и друзья, и поклонники.

Бывшие коллеги по группе "Блестящие" решили почтить ее память, как показалось фанатам, довольно странным способом. Надя Ручка и Ксения Новикова анонсировали совместную песню с умершей Жанной Фриске. Они выпустят новую версию композиции "А на море белый песок", в записи которой сами приняли участие.

В своем микроблоге солистки опубликовали отрывки из песни, на которых слышны их голоса. При этом партию покойной певицы они поклонникам послушать не дали. "Блестящие feat Жанна Фриске", – подписала отрывок Ксения Новикова.

К перезаписи легендарного хита публика отнеслась по-разному. Кому-то эта идея понравилась: мол, отличная возможность вспомнить творчество покойной звезды. Но и без критики не обошлось.

"А что-то новое написать? Эту песню вообще никому нельзя перепевать!" – такие комментарии появились на страницах экс-коллег Жанны Фриске.

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