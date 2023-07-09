"Мерзость": сестра Фриске надругалась над могилой артистки

Годовщина смерти звезды обернулась скандалом

В минувшую субботу Жанна Фриске должна была отметить 49-летие, поэтому родственники и поклонники решили почтить артистку на ее могиле. Традиционно там в этот день собирается толпа народа, а семья знаменитости приводит в порядок место упокоения.

Сестра покойной Наталья в своих соцсетях поделилась подробностями, как происходили приготовления к траурной дате. Она сфотографировала ухоженный памятник Жанны, заставленный цветами, и новый портрет на ее могиле. Родственница звезды дополнительно подписала, что сделать его ей помогла фирма, к которой обращается во второй раз, прорекламировав их услуги у себя на странице.

"Очень не хватает тебя. Второй раз заказываю у ребят фото. Если нужны контакты, обращайтесь", – написала она.

Людей подобное поведение невероятно возмутило. По их мнению, Наталья надругалась над могилой сестры, решив заработать на рекламе в то время, пока поминает артистку. Они стали выражать свое недовольство в соцсетях.

"Дно пробито, не могу в это поверить", "Мерзость какая-то", "Человек так глубоко скорбит, что решил еще немного и подзаработать", – пишут люди.