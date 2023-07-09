"Мерзость": сестра Фриске надругалась над могилой артистки

"Мерзость": сестра Фриске надругалась над могилой артистки
Фото: соцсети
Годовщина смерти звезды обернулась скандалом

В минувшую субботу Жанна Фриске должна была отметить 49-летие, поэтому родственники и поклонники решили почтить артистку на ее могиле. Традиционно там в этот день собирается толпа народа, а семья знаменитости приводит в порядок место упокоения.

Сестра покойной Наталья в своих соцсетях поделилась подробностями, как происходили приготовления к траурной дате. Она сфотографировала ухоженный памятник Жанны, заставленный цветами, и новый портрет на ее могиле. Родственница звезды дополнительно подписала, что сделать его ей помогла фирма, к которой обращается во второй раз, прорекламировав их услуги у себя на странице.

"Очень не хватает тебя. Второй раз заказываю у ребят фото. Если нужны контакты, обращайтесь", – написала она.

Фото: соцсети

Людей подобное поведение невероятно возмутило. По их мнению, Наталья надругалась над могилой сестры, решив заработать на рекламе в то время, пока поминает артистку. Они стали выражать свое недовольство в соцсетях.

"Дно пробито, не могу в это поверить", "Мерзость какая-то", "Человек так глубоко скорбит, что решил еще немного и подзаработать", – пишут люди.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
новости партнеров

Ближайший сосед США неожиданно поддержал Россию

"Задний двор" Америки начинает бунтовать

Неожиданный сюрприз: Финляндия в шоке от решения России

С заявлением выступил финский президент

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей