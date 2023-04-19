"Мы теряем человека": онколог озвучил прогноз Заворотнюк

По мнению медика, в таком состоянии организм долго не продержится

Больше месяца Анна Заворотнюк провела вместе с мамой. После Пасхи пришла пора собираться и уезжать в Дубай – там работает супруг, который ждет ее дома. О состоянии матери Анны известно сейчас не так много, ходя публика по-прежнему встревожена.

Врач-онколог Юрий Покровский обратил внимание на течение болезни актрисы. Хотя больше всего медика смущает молчание родных Анастасии – никто из них не высказывается о состоянии звезды, что весьма тревожит фанатов.

По мнению Покровского, дела у Анастасии обстоят весьма тяжело – что отражается и на центральной нервной системе.

"Мы теряем человека. Вряд ли что-то поможет. Я думаю, что остался месяц, два максимум", – высказался онколог.

В феврале сообщалось, что Настю выписали из больницы и отправили домой. До этого она находилась под наблюдением московских медиков в одной из клиник. Лечил ее специалист и доктор наук из Израиля.