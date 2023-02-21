Больную раком Заворотнюк выписали из больницы - СМИ

Больную раком Заворотнюк выписали из больницы - СМИ
Анастасия Заворотнюк. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Забрал звезду из отделения на днях муж

Настю Заворотнюк уже несколько лет пытаются вылечить – у актрисы глиобластома головного мозга. До недавних пор актриса лежала в московской клинике под круглосуточным присмотром медиков, включая специалиста и доктора наук из Израиля.

Оказывается, что совершенно недавно актрису выписали из больницы – домой ее забрал супруг Петр Чернышев. Иные подробности не приводятся.

Специалисты, тем не менее, указывают, что уже четыре года звезда борется за жизнь. Повод для оптимизма присутствует. Между тем современная медицина, при всей ее эффективности и прогрессе, имеет свои пределы: при глиобластоме у взрослых продолжительность жизни, как правило, не превышает двух лет после постановки диагноза. А здесь речь идет о целых четырех годах.

Лечить таких людей реально, если удается удачно проводить лучевую терапию, изничтожая в головном мозге остатки раковых клеток, передает "Комсомольская правда".

Однако неизвестно, как Настя чувствует себя после выписки. Семья актрисы не дает никаких комментариев.


Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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