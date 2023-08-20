Шокирующая выходка: похороны известного актера обернулись скандалом

Случилось то, что никто не ожидал

1 августа стало известно о кончине одной из самых ярких звезд нашумевшего американского сериала "Эйфория". Ушел из жизни актер Ангус Клауд, исполнивший роль Феско. Молодому артисту, который только начинал свой путь в карьере, было всего 25 лет.

Неожиданная смерть известного актера шокировала как его близких, друзей и коллег, так и уже многочисленных поклонников. Сообщалось, что Клауд очень тяжело переживал потерю отца, который скончался незадолго до его смерти. Некоторые связывают эти две трагедии, но мать артиста убеждена, что ее сын не мог добровольно лишить себя жизни.

Как бы там ни было, внезапная кончина звезды "Эйфории" стала потерей для многих людей по всему миру. Недавно прошли похороны Ангуса Клауда, где с ним простились родные и близкие. Также на поминальной службе появились некоторые коллеги актера по сериалу. В их числе оказалась и Зендея, позволившая себе шокирующую выходку.

Кто бы мог подумать, что похороны артиста обернутся скандалом с участием возлюбленной Тома Холланда. Исполнительница роли Ру согласилась сфотографироваться с поклонницей, которая подошла к ней на мероприятии, и улыбнулась для фото. Некоторым поведение Зендеи в подобной ситуации показалось недопустимым. Поэтому на звезду буквально обрушилась волна критики.

Впрочем, что бы ни говорили хейтеры, многим известно, что актриса переживала утрату нелегко. В день, когда стало известно о трагедии, Зендея посвятила покойному коллеге пост в социальных сетях.

"Я буду дорожить каждым мгновением. Мое сердце сейчас с его матерью и семьей, и, пожалуйста, будьте добры и терпеливы, ведь горе для всех выглядит по-разному", – написала знаменитость.