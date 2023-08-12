Королевские похороны: в могилу бездетной Васильевой положат 200 тысяч рублей

Москва прощается со звездой театра Сатиры

Вера Васильева служила в столичном театре Сатиры с 27 марта 1948 года. Здесь она сыграла свыше 60 ролей. А за спектакль "Свадьба с приданым" Совет Министров СССР в 1951 году присудил ей Сталинскую премию III степени.

В 12 часов 12 августа на Основной сцене театра началась гражданская панихида по легендарной актрисе. Речи уже сказали бывший худрук театра Александр Ширвиндт и нынешний – Сергей Газаров.

Тело Васильевой лежит в роскошном белоснежном гробу – как у королевы! В ритуальном агентстве корреспонденту "Утро.ру" сообщили, что крышка этого гроба разделена на две независимые части. Она имеет специальный лифт для плавного закрытия. Сама домовина изготовлена из массива сосны 1 сорта. Внутри гроб обит велюром и атласной тканью с рюшей со сборкой по всей длине. Подушка сделана из атласа. Держатели и наконечники – итальянские.

"У меня гроб, как огурчик, отборный, на любителя... А у "Нимфы" и материал не тот, и отделка похуже, и кисть жидкая" – вспоминается фраза из культового романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова "12 стульев".

Элитный гроб одинокой Веры Васильевой стоит, как говорят ритуальщики, около 200 тысяч рублей. Получается, что в могилу актрисы на Новодевичьем кладбище положат, образно говорят, две сотни тысяч.