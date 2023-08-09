Все в отпусках: смерть Васильевой вызвала панику в театре Сатиры

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Вера Васильева служила в столичном театре Сатиры с 27 марта 1948 года. Здесь она сыграла свыше 60 ролей. А за спектакль "Свадьба с приданым" Совет Министров СССР в 1951 году присудил ей Сталинскую премию III степени.
29 сентября театр откроет юбилейный 100-й сезон. На традиционном сборе труппы, конечно, должна была появиться и легенда театра – Вера Васильева. Она никогда не пропускала этого события. Но теперь труппа готовится провожать звезду в последний путь...
"Новость о кончине Васильевой пришла внезапно, вызвав панику, – рассказали в театре. – Сейчас сезон закрыт, все в отпусках. И теперь надо спешно собрать людей, чтобы достойно проводить нашу любимую Веру Кузьминичну в последний путь. Сейчас дирекция экстренно собирается, в 15 часов будет сбор, когда решится дата прощания и место похорон".
Ориентировочно актриса может быть упокоена на Новодевичьем кладбище Москвы 13 августа. До этого столица будет прощаться со звездой театра Вахтангова Юлией Борисовой, которая была ровесницей Веры Васильевой...
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