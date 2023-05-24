Гурцкая упала в гроб мужа во время похорон - видео

Артистка тяжело переживает утрату

Сегодня, 24 мая, прошли похороны Петра Кучеренко, который трагически скончался во время возвращения из командировки на Кубу. Для супруги Дианы Гурцкая он был самым любимым мужчиной, она постоянно говорила о том, как ей повезло в жизни из-за встречи с ним.

Отпевание замминистра началось в 11 утра в Елоховском соборе Богоявления господня. К месту приехали родственники и друзья покойного, чтобы проводить в последний путь. Во время входа в храм артистку под руки держали брат Роберт и сын Константин.

Издание Woman.ru опубликовало кадры прощания певицы с супругом. Гурцкая вместе с сыном стояла у гроба, постоянно что-то приговаривая. Находящиеся поблизости люди старались держать ее, чтобы она не провалилась внутрь. Однако артистка никак не могла оставить покойного мужа.