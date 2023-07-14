"Будет очень много народу": появились подробности похорон Пенкина

"Будет очень много народу": появились подробности похорон Пенкина
Сергей Пенкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Множество звезд придут на прощание

Достаточно необычную тему поднял при недавнем общении с журналистами Сергей Пенкин. Заговорил он, в целом, о своем будущем, однако о каком...

Оказалось, Пенкин часто крутит в своей голове центральные вопросы экзистенциализма: размышляет о жизни и смерти, иными словами. Более того, он уже сформировал в своей голове картинку того, как пройдет прощание с ним.

Теперь, стараниями журналистов появились подробности грядущих похорон Сергея Пенкина. Своим близким он уже сообщил, что хочет быть похоронен в родной Пензе. Однако, несмотря на дальность от столицы, уверен 62-летний артист, что почтить его память придет, должно быть, каждый человек, с кем он общался за свою долгую жизнь. Он всегда был добр к окружающим, а потому заслужил, утверждает, уважение.

"На моих похоронах будет очень, очень много народу. Поверьте мне. Я никому плохого не делал. Ко всем нормально относился", – поделился Сергей Михайлович.

Ранее Сергей Пенкин рассказывал журналистам о творческих планах, среди которых было и открытие собственного театра, и продолжительные туры по России. Однако, то, как прошло прощание с покойными Юрой Шатуновым и Вячеславом Зайцевым, затронуло, вероятно, струны души Сергея Пенкина и заставило его подумать о неизбежном исходе.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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