"Захватила контроль над всем": Градский-младший судится с молодой вдовой отца

Наследники не решили вопрос с особняком маэстро

Композитор Александр Градский скончался в ноябре 2021 года. После его ухода между наследниками развернулся скандал за наследство маэстро. На похоронах весьма отстраненно держалась вдова певца Марина Градская. А вот дети Александра Борисовича, рожденные в браке с Ольгой Фартышевой – Мария и Данил – долгое время беседовали, выражая благодарность отцу и обещая сберечь его "Градский Холл".

К слову, Марина, Мария и Даниил в тот день не разговаривали друг с другом. А борьба за наследство началась с иска Фартышевой. Так что ей предстояло разделить имущество от покойного музыканта между Мариной и старшими детьми Александра.

29 августа началось рассмотрение иска. Даниил пообщался с прессой после заседания, заявив, что Марина сбежала из суда. А ведь наследник музыканта имеет немало вопросов к вдове отца. Суть в том, что вместе с сестрой и матерью он желает разделить имущество музыканта на пополам. 50% – старшим детям и Ольге, 50% – Марине и ее детям.

С самим имуществом не все так гладко. В дом в Новоглаголево может попасть только Марина. Ключи имеются лишь у нее – и не только в особняк, это касается всего имущества и недвижимости композитора.

"Она захватила контроль над всеми помещениями", – указал Даниил.

А ранее мы писали, зачем "Градский холл" обращался в Тверской суд Москвы.