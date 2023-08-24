"Недостойные наследники": дом Градского вновь обворовали

Адвокат объяснил странное поведение наследников музыканта

Вокруг наследства народного артиста России Александра градского развернулась самая настоящая война. Сегодня на имущество покойного музыканта претендуют сразу пять родственников.

Очевидно, чем наследников будет меньше, тем больше долей достанется каждому из них. Вероятно, дети и вдова бывшего наставника шоу "Голос" прекрасно осознают эту формулу, поэтому отказываются решать вопрос мирно.

Вместо этого старшие дети Александра Градского и его последняя супруга заваливают друг друга претензиями, обращаются в суд и пишут заявления в полицию. К слову, делить родственникам есть что – наследство певца примерно оценивается в один миллиард рублей.

Сын музыканта Даниил Градский уже успел обвинить его вдову Марину Коташенко в краже денег из дома покойного. Наследник мэтра обратился в полицию и через некоторое время получил ответные претензии.

Последняя жена Александра Градского заявила о новом ограблении дома ее супруга. Якобы неизвестные вынесли из жилища дорогущий антиквариат. При этом вдова намекнула, что ключи имеются в распоряжении старших детей.

"Если выяснится, что один из наследников украл или утаил от других претендентов часть наследственной массы, это будет являться основанием признать человека недостойным наследником",

– подчеркнул адвокат Сергей Жорин, который попытался объяснить странное поведение родственников Александра Градского.