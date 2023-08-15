Вдова Градского ответила на обвинения в краже наследства

Вдова Градского ответила на обвинения в краже наследства
Александр Градский. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Родственники не могут поделить имущество звезды

В истории о наследстве народного артиста России Александра Градского вспыхнул новый скандал. Родственники не могут нормально поделить имущество звезды, вместо этого предпочитают закидывать друг друга обвинениями. Дело уже дошло до суда и полиции.

Сын Александра Градского обвинил его последнюю жену в краже денежных средств из квартиры музыканта. Даниил Градский полагает, что Марина Коташенко присвоила наследство покойного мужа, которое должно было быть распределено между всеми родственниками.

Он написал заявление в полицию. По словам наследника бывшего наставника шоу "Голос", его супруга вынесла деньги из дома в ноябре 2021 года, когда маэстро госпитализировали в больницу.

Решить вопрос мирным путем родне Александра Градского в очередной раз не удалось, поэтому в деле будут разбираться правоохранительные органы. Меж тем, журналисты смогли дозвониться Марине Коташенко, чтобы услышать ее версию. Она сделала вид, будто бы не в курсе событий.

"Ой, а я об этом ничего не слышала и не знаю", – ответила на обвинения вдова Александра Градского.

Ранее актриса Екатерина Гусева рассказала о влечении к Александру Градскому. Артистка призналась, что маэстро собирался сотрудничать с ней, но не успел. По ее словам, певец испытывал слабость к противоположному полу.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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