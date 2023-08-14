Вокруг наследства Градского произошел новый скандал

Наследники не хотят решить все по-хорошему

Российский певец и композитор Александр Градский умер 28 ноября 2021 года от инфаркта головного мозга. Он скончался в реанимации после того, как отработал до конца несколько смен в шоу "Голос". На кадрах последних выпусков, где Градский был еще жив, видно, что человеку уже очень плохо. Скорее всего, он осознавал происходящее и решил встретить кончину на посту.

После смерти Градский оставил богатое наследство, из-за которого до сих пор ссорятся родственники артиста. Недавно вокруг нажитого артистом имущества разгорелся новый скандал. Сын знаменитости уверен, что вдова композитора, 38-летняя актриса и модель Марина Коташенко, после смерти хорошо нагрела себе карман. По его словам, она вынесла из квартиры его отца все деньги и имущество, которые по закону надо было разделить на всех.

42-летний Даниил Градский написал об этом в заявлении в полицию. Он утверждает, что четвертая жена отца скрывает истинное положение дел и виновна в присвоении имущества.

Сын Александра Градского уверяет, что вдова совершила кражу в ноябре 2021 года. И так как полюбовно решить вопрос сыну не удалось, он решил пойти ва-банк.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что бывшая жена Александра Градского, с которой он прожил с 1980 по 2003, потребовала отдать ей половину наследства композитора.