Вокруг наследства Градского произошел новый скандал

Вокруг наследства Градского произошел новый скандал
Александр Градский. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Наследники не хотят решить все по-хорошему

Российский певец и композитор Александр Градский умер 28 ноября 2021 года от инфаркта головного мозга. Он скончался в реанимации после того, как отработал до конца несколько смен в шоу "Голос". На кадрах последних выпусков, где Градский был еще жив, видно, что человеку уже очень плохо. Скорее всего, он осознавал происходящее и решил встретить кончину на посту. 

После смерти Градский оставил богатое наследство, из-за которого до сих пор ссорятся родственники артиста. Недавно вокруг нажитого артистом имущества разгорелся новый скандал. Сын знаменитости уверен, что вдова композитора, 38-летняя актриса и модель Марина Коташенко, после смерти хорошо нагрела себе карман. По его словам, она вынесла из квартиры его отца все деньги и имущество, которые по закону надо было разделить на всех.

42-летний Даниил Градский написал об этом в заявлении в полицию. Он утверждает, что четвертая жена отца скрывает истинное положение дел и виновна в присвоении имущества. 

Сын Александра Градского уверяет, что вдова совершила кражу в ноябре 2021 года. И так как полюбовно решить вопрос сыну не удалось, он решил пойти ва-банк. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что бывшая жена Александра Градского, с которой он прожил с 1980 по 2003, потребовала отдать ей половину наследства композитора.

Источник: Baza • Требует проверки
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