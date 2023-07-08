Полуобнаженная вдова Юдашкина в красном бикини произвела фурор

Откровенный кадр активно обсуждают в Сети

Несколько месяцев назад в культурной сфере нашей страны произошла страшная трагедия, оборвался жизненный путь выдающегося отечественного модельера Валентина Юдашкина. Его жена Марина очень тяжело переживает смерть супруга. Небольшое утешение женщина нашла в окружении родных и близких. Марина поделилась с поклонниками откровенным кадром в красном бикини.



После завершения траурных мероприятий вдова Юдашкина уехала в Дубай, где проживает ее дочка Галина с тремя детьми. Судя по всему, жаркое солнце этого восточного государства и близость дорогих сердцу людей помогли Марине немного прийти в себя. Женщина показала, как резвится с младшими наследниками в бассейне.

Яркий летний кадр в окружении троих внуков порадовал публику. Для пикантной фотосъемки вдова Юдашкина надела красивый купальный костюм алого цвета и распустила пышные светлые волосы.

Стоит отметить, что несмотря на почтенный возраст, Марина выглядит просто великолепно. Надо полагать, вдова именитого кутюрье проводит большое количество времени в спортивных залах и пристально следит за питанием. Полуобнаженное тело Марины выглядит весьма привлекательно.

В комментариях интернет-пользователи поделились своим восхищением по поводу внешнего вида Юдашкиной. Люди очень рады, что на ее лице снова появилась улыбка. Марине желают крепкого здоровья и побольше сил для того, чтобы справиться со страшной трагедией.