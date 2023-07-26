"Десятки миллионов": тайно приехавшая в Россию вдова Шатунова решила обогатиться

Семья артиста встретилась с важными людьми

Семья исполнителя хита "Белые розы" уже много лет живет за границей. Пока дети и жена музыканта проводили время в Германии, он ездил в Россию, где давал концерты и судился с Андреем Разиным за права на песни. После смерти Юрия Шатунова его теперь уже вдова не изменила свой уклад жизни: Светлана с наследниками все еще находится на чужбине.

Фанаты думали, что женщина после трагедии была на родине лишь раз – на похоронах. Однако, как выяснилось, навещала Россию она еще и в апреле этого года. Журналисты обратили внимание на снимок, опубликованный в ее микроблоге, как раз в то время. На нем она вместе с сыном и дочерью запечатлена в компании Игоря Крутого и Игоря Николаева. При этом Светлана не раскрыла цель визита.

Журналисты пообщались с адвокатом Андреем Алешкиным, который назвал наиболее возможные причины встречи вдовы Юрия Шатунова и двух представителей шоу-бизнеса. Не исключено, что Светлана решила обогатиться, продав авторские права на песни покойного мужа.

"Тогда семья артиста может рассчитывать на единовременную большую выплату, это десятки миллионов рублей", – рассуждает Андрей Алешкин.

И этот вариант адвокату кажется реальным, ведь он позволит вдове навсегда закрыть для себя главу, посвященную разборкам с экс-продюсером. Но возможен и такой вариант, при котором Светлана решит дать разрешение на использование смежных прав. Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Андрей Разин решил возродить наследие Юрия Шатунова и пригласить в группу "Ласковый май" нового солиста.