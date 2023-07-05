Свято место пусто не бывает

Российский певец Юрий Шатунов умер год назад в возрасте 48 лет от острой сердечной недостаточности. Это случилось как раз сразу после долгих скандальных разборок с продюсером группы "Ласковый май" Андреем Разиным. Звезды конфликтовали из-за прав на песни коллектива и собственности. Многие поклонники исполнителя хита "Седая ночь" до сих пор уверены, что в смерти Шатунова виноват именно Разин, который знатно потрепал ему нервы.

Спустя год Андрей Разин решил возродить наследие Юрия Шатунова и пригласить в группу "Ласковый май" нового солиста. Горе-продюсер уверен, что его ждет успех.

Как стало известно, преемником может стать некий певец Сергей Ланс, который уже несколько лет работает в группе "Ласковый май" и играет на синтезаторе. Об этом Разин рассказал в своих соцсетях.

По словам Андрея Разина, компетенции у нового солиста группы "Ласковый май" вполне достаточно, так как он закончил музыкальную школу, а также российскую академию юстиции и уже знает специфику коллектива. С этого года Ланс может начать гастрольную деятельность в качестве солиста "Ласковый май" вместо Юрия Шатунова.

Впрочем, Разин уже не раз пытался возродить группу, но после ухода Шатунова у него это пока так и не вышло.