Вот кто получит многомилионное наследство покойной Васильевой – фото

Вот кто получит многомилионное наследство покойной Васильевой – фото
Вера Васильева. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Бездетная артистка завещала все свое имущество крестнице

Звезды советского кино Веры Васильевой не стало 9 августа. Пожилая женщина находилась на даче, где ей стало плохо, уверены близкие, из за жары. Спасти ее, увы не удалось.

Сегодня, 12 августа, в театре Сатиры, которому покойная актриса отдала 75 лет своей жизни, проходит панихида в ее честь. Коллеги и поклонники собрались, чтобы поделиться своими воспоминаниями о Вере Кузьминичне, сказать о ней несколько теплых фраз, а также возложить цветы к ее гробу.

Однако, в этот скорбный день глаза общественности были сосредоточены еще и на той, кто получит многомиллионное наследство Веры Васильевой. У актрисы, как известно, не было детей, поэтому все свое имущество она еще при жизни завещала своей крестной дочери Дарье Милославской.


Именно Дарья и рассказала публике о кончине артистки. На церемонии прощания женщина, занявшая место в первом ряду, нервно сжимала руки и теребила бумажный платок. Видео-трансляцией с места событий поделился Пятый канал.

Заслуги Веры Васильева были неоднократно подмечены государством. Она дважды была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством", орденом Трудового Красного Знамени, а также почетной Сталинской премией.

Увы, это не первая трагическая потеря среди актеров за последние несколько дней. Вначале умерла Ирина Мирошниченко, а сразу затем Юлия Борисова, в чем многие видят дурное предзнаменование.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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