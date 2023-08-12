Вот кто получит многомилионное наследство покойной Васильевой – фото

Бездетная артистка завещала все свое имущество крестнице

Звезды советского кино Веры Васильевой не стало 9 августа. Пожилая женщина находилась на даче, где ей стало плохо, уверены близкие, из за жары. Спасти ее, увы не удалось.

Сегодня, 12 августа, в театре Сатиры, которому покойная актриса отдала 75 лет своей жизни, проходит панихида в ее честь. Коллеги и поклонники собрались, чтобы поделиться своими воспоминаниями о Вере Кузьминичне, сказать о ней несколько теплых фраз, а также возложить цветы к ее гробу.

Однако, в этот скорбный день глаза общественности были сосредоточены еще и на той, кто получит многомиллионное наследство Веры Васильевой. У актрисы, как известно, не было детей, поэтому все свое имущество она еще при жизни завещала своей крестной дочери Дарье Милославской.





Именно Дарья и рассказала публике о кончине артистки. На церемонии прощания женщина, занявшая место в первом ряду, нервно сжимала руки и теребила бумажный платок. Видео-трансляцией с места событий поделился Пятый канал.

Заслуги Веры Васильева были неоднократно подмечены государством. Она дважды была награждена орденом "За заслуги перед Отечеством", орденом Трудового Красного Знамени, а также почетной Сталинской премией.

Увы, это не первая трагическая потеря среди актеров за последние несколько дней. Вначале умерла Ирина Мирошниченко, а сразу затем Юлия Борисова, в чем многие видят дурное предзнаменование.

