Еще не конец: в смертях Васильевой и Мирошниченко нашли зловещее предзнаменование

Артисты уходят один за другим

В последнее время из жизни ушло сразу несколько прославленных деятелей российской культуры. К примеру, скончалась Ирина Мирошниченко, у которой серьезно подкосилось здоровье – прийти в себя после госпитализации она не смогла.

Как сообщала gazetametro.ru, после умерла легенда Театра имени Вахтангова Юлия Борисова, а 9 августа стало известно о гибели актрисы Веры Васильевой.

Однако это, вероятно, еще не конец. Ранее астрологи предупреждали, что август станет месяцем, богатым на потрясения. Этому будут способствовать период суперлуний, а также коварное влияние Лилит во Льве. События являются зловещим предзнаменованием, поскольку могут привести к череде новых трагедий и потрясений.

Суперлуния будут сказываться на погоде, которая будет резко сменяться, и состоянии людей. У некоторых могут возникнуть обострения хронических болезней или упасть иммунитет.

Лилит во Льве обещает массу неприятных событий, которые принесут за собой тяжелые переживания и скажутся на здоровье. По словам астрологов, особенно подвержены этому будут медийные личности.

Специалисты отмечают, что август для России является традиционно сложным месяцем. Об этом говорят пуч 1991-го, дефолт 1998-го, трагедия с подлодкой "Курск" и подобные происшествия.

Как ранее сообщало "Утро.ру", гибель Васильевой вызвала панику в театре Сатиры.