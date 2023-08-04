Поможет пережить тяжелый месяц: астролог дал россиянам совет на август

Поможет пережить тяжелый месяц: астролог дал россиянам совет на август
Фото: Роман Денисов / Global Look Press / www.globallookpress.com
Эксперт рассказал, как лучше всего следует провести это нелегкое время

Где-то в идеальном мире единственной проблемой каждого человека в последний месяц лета является внушительный список неопробованных развлечений и размышления о том, как найти время на них все в ближайшие тридцать дней. Но, к сожалению, реальность куда более беспощадна. Специалисты убеждены, что август будет не таким безоблачным, как нам бы хотелось.

По словам экспертов, в течение месяца многим людям придется столкнуться с большим количеством трудностей и испытаний. В августе нас ждут два полнолуния, а также ретроградные Венера и Меркурий. Астролог Павел Андреев дал россиянам совет, как справиться с непростым периодом.

По словам специалиста, настроиться на положительные вибрации и пережить тяжелый месяц помогут несколько простых правил. В первую очередь, убежден эксперт, необходимо войти в контакт со своим телом. Для этого он рекомендует заняться лепкой, рисованием, спортом или уходом за огородом.

Кроме того, Андреев советует россиянам в августе уделить время садоводству или завести домашнего любимца. Также астролог призвал в этом месяце сосредоточиться на чувстве вины, если оно вдруг даст о себе знать. Специалист рекомендует выполнить несдержанные когда-то обещания, принести извинения тем, кого обидели, и заняться благотворительной работой в хосписах и детских домах.

Впрочем, у некоторых представителей астрологического круга в последний месяц лета, как оказалось, дела могут идти значительно хуже, чем у остальных. Ранее эксперты назвали самый несчастный знак зодиака в августе. 

Источник: YouTube
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