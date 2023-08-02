Беды на работе и дома: назван самый несчастный знак зодиака в августе

Далеко не всем улыбается удача

Наступил последний летний месяц, на этот период многие жители нашей страны возлагают большие надежды. Осталась практически последняя возможность хорошенько отдохнуть на море, не улетая далеко за пределы родного государства. Однако не для всех август станет благоприятным временем. Эксперты по космическим телам рассказали, кому нужно готовиться к проблемам.



В августе с серьезными сложностями могут столкнуться люди, рожденные под знаком зодиака Рак. Вселенная не будет к ним благосклонна, поэтому все происходящее нужно брать в свои руки.



В первую очередь, проблемы могут начаться в финансовой сфере. Будьте очень аккуратны и следите за своим языком – любое неосторожное слово может вылиться в серьезный конфликт на работе. Также не доверяйте коллегам. Некоторые из них давно точат на вас зуб.



Кроме того, неприятности могут начаться в личной жизни. Представители этого зодиакального круга рискуют серьезно подорвать отношения с близкими людьми. Резкие высказывания в адрес родни грозят закончиться громким скандалом. Старайтесь быть сдержанными и не лезьте на рожон.



Ранее "Утро.ру" публиковало рейтинг изменщиц. Представительницы некоторых знаков зодиака чаще готовы к предательству.

