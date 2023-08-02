Беды на работе и дома: назван самый несчастный знак зодиака в августе

Беды на работе и дома: назван самый несчастный знак зодиака в августе
Фото: www.unsplash.com
Далеко не всем улыбается удача

Наступил последний летний месяц, на этот период многие жители нашей страны возлагают большие надежды. Осталась практически последняя возможность хорошенько отдохнуть на море, не улетая далеко за пределы родного государства. Однако не для всех август станет благоприятным временем. Эксперты по космическим телам рассказали, кому нужно готовиться к проблемам.

В августе с серьезными сложностями могут столкнуться люди, рожденные под знаком зодиака Рак. Вселенная не будет к ним благосклонна, поэтому все происходящее нужно брать в свои руки.

В первую очередь, проблемы могут начаться в финансовой сфере. Будьте очень аккуратны и следите за своим языком – любое неосторожное слово может вылиться в серьезный конфликт на работе. Также не доверяйте коллегам. Некоторые из них давно точат на вас зуб.

Кроме того, неприятности могут начаться в личной жизни. Представители этого зодиакального круга рискуют серьезно подорвать отношения с близкими людьми. Резкие высказывания в адрес родни грозят закончиться громким скандалом. Старайтесь быть сдержанными и не лезьте на рожон.

Ранее "Утро.ру" публиковало рейтинг изменщиц. Представительницы некоторых знаков зодиака чаще готовы к предательству.

новости партнеров

Инцидент на границе едва не привел к столкновению Польши и Белоруссии

Страны обмениваются взаимными обвинениями

"Месть Путина" обеспокоила представителей МУС

Судьи отреагировали на решение МВД России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей