Рейтинг изменщиц: представительницы каких знаков зодиака чаще готовы к предательству

Рейтинг изменщиц: представительницы каких знаков зодиака чаще готовы к предательству
Фото: www.unsplash.com
Некоторые женщины не желают хранить верность своему партнеру

Никто не будет спорить с тем, что зодиакальный дом определенным образом влияет на судьбу и характер рожденного под ним человека. Конечно, далеко не всегда гороскопы сбываются, однако определенные закономерности в звездных предсказания все же есть. Астрологи рассказали, представительницы каких зодиакальных домов чаще склонны к изменам и романтическим интрижкам на стороне.

Скорпион


Женщины, рожденные под этим знаком, обладают повышенной чувственностью. Таким страстным натурам очень нелегко сохранять верность одному партнеру. Скорпионы считают, что главное – это чувства и эмоции. Если посторонний мужчина вызвал у них романтическое чувство, вопрос о том, что об этом подумает благоверный, даже не приходит очарованной даме в голову.

Дева


Девы редко готовы на предательство, однако очень легко рвут связи с мужчинами. Женщина-Дева вряд ли будет обманывать благоверного и встречаться с другим мужчиной за его спиной. Скорее всего, она просто внезапно объявит, что встретила другого и уйдет. Девы очень влюбчивы и испытывают особенное удовольствие от конфетно-букетного периода отношений.

Близнецы


Таким дамам нужен взрыв эмоций. Как только семейная жизнь обрастает признаками обыденности и монотонности, женщина-Близнец пытается найти утешение в руках другого мужчины. Унылые серые будни – один из главных страхов женщин, рожденных под этим знаком зодиака.

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