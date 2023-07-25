Рейтинг изменщиц: представительницы каких знаков зодиака чаще готовы к предательству

Некоторые женщины не желают хранить верность своему партнеру

Никто не будет спорить с тем, что зодиакальный дом определенным образом влияет на судьбу и характер рожденного под ним человека. Конечно, далеко не всегда гороскопы сбываются, однако определенные закономерности в звездных предсказания все же есть. Астрологи рассказали, представительницы каких зодиакальных домов чаще склонны к изменам и романтическим интрижкам на стороне.





Скорпион

Дева

Близнецы

Женщины, рожденные под этим знаком, обладают повышенной чувственностью. Таким страстным натурам очень нелегко сохранять верность одному партнеру. Скорпионы считают, что главное – это чувства и эмоции. Если посторонний мужчина вызвал у них романтическое чувство, вопрос о том, что об этом подумает благоверный, даже не приходит очарованной даме в голову.Девы редко готовы на предательство, однако очень легко рвут связи с мужчинами. Женщина-Дева вряд ли будет обманывать благоверного и встречаться с другим мужчиной за его спиной. Скорее всего, она просто внезапно объявит, что встретила другого и уйдет. Девы очень влюбчивы и испытывают особенное удовольствие от конфетно-букетного периода отношений.Таким дамам нужен взрыв эмоций. Как только семейная жизнь обрастает признаками обыденности и монотонности, женщина-Близнец пытается найти утешение в руках другого мужчины. Унылые серые будни – один из главных страхов женщин, рожденных под этим знаком зодиака.