Вырезали их эфира: учасник "Голоса" рассказал об истерике жюри

Он уверен, что хорошо исполнил композицию

Бывший участник проекта "Фабрика звезд" Юрий Титов в беседе с Яной Чуриковой вспомнил, как принимал участие в другой передаче Первого канала. Артист рассказал, что опыт не был настолько положительным, насколько он рассчитывал.

Титов заявил, что пытался пробиться на шоу довольно долго, но ему постоянно отказывали. Организаторы говорили, что им нужны неизвестные никому лица, а участник "Фабрики" достаточно узнаваем. В итоге его согласились взять только в шестом сезоне. Певец принял участие в слепых прослушиваниях, но никто из членов жюри к нему не повернулся.

Тем не менее, он уверяет, что Агутин, Градский и Билан были от его исполнения джазовой композиции просто в восторге.

"Была там некоторая истерика", – сказал Юрий.

По его словам, от зрителей всю реакцию членов жюри скрыли. В итоговый монтаж вошли только несколько предложений со стороны артистов, а не весь спектр испытанных ими эмоций от выступления Титова. Их реакцию он запомнит на всю жизнь.

Несмотря на то, что в "Голос" его так и не взяли, у бывшего фабриканта остались хорошие впечатления от участия в проекте.