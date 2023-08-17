"Страшно за детей": что случилось с вдовой Градского после ограблений и скандала

"Страшно за детей": что случилось с вдовой Градского после ограблений и скандала
Александр Градский. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Разборки с наследством набирают обороты

После смерти композитора и певца Александра Градского на его семью свалилась непосильная ноша в виде богатого наследства и кучи проблем. Вдова музыкального деятеля Марина Градская (в девичестве Коташенко) 15 августа заявила в полицию в связи с ограблением. Женщина сообщила, что неизвестные проникли в подмосковный особняк ее покойного мужа и вынесли оттуда антиквариат. Среди пропаж антикварные стулья, посуда, часы, проектор и семейные архивы. 

Сейчас в загородном особняке Градского никто не живет. Обставлен он очень богато, само здание выполнено из мрамора и красного дерева. О том, что находится внутри особняка, могли знать немногие. 

Примечательно, что ограбление произошло на следующий день после нового скандала с сыном покойного Градского. 42-летний старший наследник композитора Даниил Градский обратился в полицию с заявлением о том, что вдова отца Марина Градская якобы вынесла сбережения из квартиры покойного. 

По словам сына Градского, эти деньги должны были разделить поровну между наследниками, но из-за пропажи эта сумма вычеркнута из списка наследуемого. 

Возможно, речь идет о 100 миллионах рублей, которые исчезли из особняка Градского полтора года назад. Тогда появилась информация о странном ограблении. Сообщалось, что на вдову композитора напали воры и под угрозами вынудили отдать им сто миллионов, которые Марина зачем-то перевезла после смерти супруга из московской квартиры в загородный дом. 

Тем временем суд по разделу наследства Градского продолжается. Адвокат Лариса Широкова подтвердила, что 15 августа дом композитора снова ограбили. В тот момент вдовы артиста не было дома. Сейчас она живет с маленькими детьми в другом доме, неподалеку.

"Марина – в состоянии шока. Ей страшно и за себя, и за детей. До сих пор между наследниками нет понимания, как сохранить имущество Александра Градского на период судебного спора", – рассказала правозащитница. 

Напомним, у Александра Градского осталось пятеро наследников. Это его вдова, двое их детей, а также сестра и сын от прошлого брака.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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