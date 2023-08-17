Стало известно о сказочном наследстве "кормившей СССР" онкобольной Вайкуле

Певица живет на широкую ногу

Лайма Вайкуле уверяет, что кормила Советский Союз. Но при этом она и о себе явно не забывала. Стало известно, какое сказочное наследство оставит после себя сражающаяся с раком 69-летняя певица.

В детстве будущая "кормилица СССР" с родителями и сестрами жила в однокомнатной квартире в рижском районе Иманта. А в 1986 году певица купила в латвийской столице и свою первую квартиру – она цела до сих пор.

Потом она приобрела и дом в курортной Юрмале, отремонтировала его. А потом началась денационализация, и дом пришлось освободить из-за объявившихся хозяев. Певица купила землю через дорогу и начала строит особняк, где живет и сегодня. 400-метровая шестикомнатная "Белая вилла", как ее называют, находится рядом с морем, на одном из главных и самых длинных проспектов – Булдуру. Большой в 2000 "квадратов" участок с японским садиком, своя котельная, отдельная баня, бассейном и дом для гостей оцениваются, как писала пресса, 4 млн долларов.

Друзья говорят, что у "кормилицы СССР" есть и квартира в Москве – 114 "квадратов" с машиноместом на подземной парковке на Зоологичекой улице российской столицы, недалеко от знаменитого Зоопарка. Судя по всему, речь идет про элитный 25-этажный одноподъездный монолитно-кирпичный дом индивидуального проекта 1998 года постройки. Квартира такой площади здесь стоит около 56 миллионов рублей.

Словом, наследство будет богатым. Жаль, что детей, которым его можно передать, онкобольной певице Бог не дал...