Русофобия не довела до добра певицу

Самый скандальный, самый одиозный, самый русофобский – так можно описать авторский музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле, который в июле проходил в Юрмале. И хотя завершился он почти месяц назад, его последствия для хозяйки будут долгосрочными.

Певица принципиально собрала на сцене только иностранных агентов, предателей и врагов России. Как она сама призналась, ей украинцы диктовали, кого надо пригласить.

Украинцам же Вайкуле отдала и часть выручки от продажи билетов. Она прямо сообщила в афише, что деньги пойдут на финансирование армии ВСУ – карателей, бандитов, головорезов, боевиков, военных преступников.

И тем самым обрекла себя на забвение в России и нищету. Как стало известно "Утро.ру", песни Лаймы Вайкуле перестали звучать на российских музыкальных радиостанциях. Официального запрета не было, но негласное распоряжение пришло. С каждой звучащей песни артистка получала отчисления в авторском обществе. Теперь эта лавочка прикрылась.

Концерты Вайкуле в России тоже под запретом, не будут ее приглашать и на телевидение – новогодние "огоньки", телеконкурсы обойдутся без ее прибалтийского акцента Словом, Вайкуле допрыгалась. И на старости лет осталась на бобах.

Кроме того, как сообщил юрист, в России за финансирование ВСУ 69-летней певице грозит реальный уголовный срок.