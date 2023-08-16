Забвение и нищета: песни собиравшей деньги для ВСУ Вайкуле запретили в России

Забвение и нищета: песни собиравшей деньги для ВСУ Вайкуле запретили в России
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Русофобия не довела до добра певицу

Самый скандальный, самый одиозный, самый русофобский – так можно описать авторский музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле, который в июле проходил в Юрмале. И хотя завершился он почти месяц назад, его последствия для хозяйки будут долгосрочными. 

Певица принципиально собрала на сцене только иностранных агентов, предателей и врагов России. Как она сама призналась, ей украинцы диктовали, кого надо пригласить.

Украинцам же Вайкуле отдала и часть выручки от продажи билетов. Она прямо сообщила в афише, что деньги пойдут на финансирование армии ВСУ – карателей, бандитов, головорезов, боевиков, военных преступников. 

И тем самым обрекла себя на забвение в России и нищету. Как стало известно "Утро.ру", песни Лаймы Вайкуле перестали звучать на российских музыкальных радиостанциях. Официального запрета не было, но негласное распоряжение пришло. С каждой звучащей песни артистка получала отчисления в авторском обществе. Теперь эта лавочка прикрылась.

Концерты Вайкуле в России тоже под запретом, не будут ее приглашать и на телевидение – новогодние "огоньки", телеконкурсы обойдутся без ее прибалтийского акцента Словом, Вайкуле допрыгалась. И на старости лет осталась на бобах. 

Кроме того, как сообщил юрист, в России за финансирование ВСУ 69-летней певице грозит реальный уголовный срок. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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