Добра на 56 миллионов: что известно о московской недвижимости русофобки Вайкуле

Певица может лишиться всего

Лайма Вайкуле заявила, что больше никогда не приедет в Россию. "Должно снова случиться то, что было в 90-х: надежда, вера в перестройку, в лучшую жизнь, в правду. Но я едва ли доживу до этого времени, поэтому я для себя решила, что никогда", – пояснила ненавидящая нашу страну певица.

Хотя за последние годы она более 40 раз выступала у нас, зарабатывая за один концерт более 1,5 миллиона рублей. И приезжала сюда даже после воссоединения России с Крымом.

В этой связи возникает вопрос о судьбе шикарной квартиры русофобски настроенной певицы в центре Москвы. У нее, как говорят друзья, якобы есть 114 "квадратов" с машиноместом на подземной парковке на Зоологичекой улице российской столицы, недалеко от знаменитого Зоопарка.

Судя по всему, речь идет про элитный 25-этажный одноподъездный монолитно-кирпичный дом индивидуального проекта 1998 года постройки. Квартира такой площади здесь, как пояснил "Утро.ру" риэлтор, стоит около 56 миллионов рублей.

Получается, что когда певица уверяет, будто бы "кормила весь Советский Союз", то не забывала и про свой карман?

Вайкуле за финансирование ВСУ может грозить штраф и уголовный срок в России. Как пояснил юрист, московская квартира певицы может быть арестована, и продать ее будет невозможно.