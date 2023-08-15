"Вайкуле и Пугачева? А кто это?": Сташенко объявила о забвении плюющих в Россию звезд

Звезда "Мухтара" высказалась об уехавших коллегах

Участницей Второго Вятского фестиваля театра, кино и журналистики "На семи холмах" стала актриса Оксана Сташенко. Она известна своей приницпиальностью, патриотической позицией и любовью к России. Что отличает ее от тех, кто уехал, кто предал.

"Мне эти люди глубоко безразличны, а безразличе гораздо хуже, чем нелюбовь", – уверяет актриса.

При этом артисты, которые принимали участие в недавнем русофобском фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, порочат Россию и собирают деньги для ВСУ. А Пугачева с ее мужем-иноагентом поддерживали это безобразие. "Вайкуле? Пугачева? А кто это? – задает Сташенко риторический вопрос. – Я не знаю таких артистов. Знаю певца Shaman, знаю Дмитрия Нестерова, знаю Эда Шульжевского (постоянный участник благотворительных акций от МВД и Министерства Обороны, имеет множественные награды за выступления в горячих точках – Прим. ред.)".

Сташенко не считает, что у предателей Родины есть шанс вернуться сюда и снова блистать на сцене и в телевизоре, не думает, что их тут поймут и простят. "А кого, собственно, прощать? Мне кажется, их тут давно все уже забыли. Кто уехал из России? Я не знаю таких фамилий!" – заявила Сташенко.