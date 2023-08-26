Цену не снижал: сколько миллионер Градский зарабатывал на корпоративах

Артист после смерти оставил богатое наследство

Народный артист России Александр Градский покинул наш бренный мир два года назад, оставив после себя богатейшее не только духовное, но и материальное наследство. И если миллионы россиян с ностальгией переслушивают главные хиты маэстро, то его родственники сегодня больше заняты дележкой имущество.

Александр Градский был довольно богатым человеком, долларовым миллионером, хотя и жил скромно, никогда не демонстрировал публике свое состояние. Основную часть доходов музыкант тратил на развитием своего детища – театра "Градский Холл".

Приличные гонорары певец зарабатывал на телевидении. В частности, он провел несколько сезонов в кресле наставника главного музыкального шоу страны. Исполнитель хита "Как молоды мы были" появился также в десятом юбилейном сезоне проекта "Голос", однако смерть не позволила ему довести подопечных до финала.

За корпоративы Александр Градский просил 15 тысяч долларов. Столько стоило получасовое выступление маэстро. Как рассказали его близкие, артист никогда не снижал ценник, чтобы никто потом не додумался просить скидку. Однако для друзей он мог выступить и бесплатно.



"Градский охотно выступал на разных мероприятиях, которые устраивали его друзья. <...> За такие выступления Саша, понятно, не просил ни копейки", – отметили близкие музыканта.

Ранее мы рассказывали о конфликте между сыном и вдовой Александра Градского из-за наследства.