"Копия Брухуновой": фото молодой Степаненко заставило публику раскрыть рты

"Копия Брухуновой": фото молодой Степаненко заставило публику раскрыть рты
Елена Степаненко. Фото: Maxim Burlak/ Russian Look/ Globallookpress.com
Поклонники были шокированы

В ноябре 2018 года россиян потрясла новость о том, что комик Евгений Петросян и его супруга Елена Степаненко разводятся после 33 лет брака. Причиной стала молоденькая на тот момент помощница юмориста татьяна Брухунова, которую раньше считали серой мышкой. Но на деле она оказалась хваткой и хитрой и быстро составила Петросяну партию, а потом и родила ему сына. 

С тех пор Брухунова и Петросян живут вместе душа в душу и растят сына Вагана. Пара периодически путешествует и наслаждается семейно идиллией. Однако жену Петросяна все же некоторые подозревают в лицемерии. Якобы она пригрелась на денежках юмориста и живет себе припеваючи, а на него попросту наплевала. Другие уверены, что Татьяна Брухунова продлила Евгению Петросяну молодость. 

На днях и вовсе пришли к тому, что нынешняя жена юмориста как две капли воды похожа на Елену Степаненко в раннем возрасте. В Сети появилось архивное фото 1979 года, на котором 26-летняя Степаненко стоит рядом со своим молодым супугом-комиком. Выходит, что Петросян неспроста положил глаз на молоденькую помощницу. 

"Копия Брухуновой", – пишут в Сети.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Брухунова сделала жесткий выпад в адрес Петросян. 

Фоторепортаж
Раскрылись подробности раздела имущества Петросяна и Степаненко
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Евгений Петросян. Фото: GLOBAL LOOK press Евгений Петросян. Фото: GLOBAL LOOK press Елена Степаненко. Фото: GLOBAL LOOK press/Maxim Burlak
Источник: Старый папарацци ✓ Надежный источник
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