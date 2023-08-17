"Копия Брухуновой": фото молодой Степаненко заставило публику раскрыть рты

Поклонники были шокированы

В ноябре 2018 года россиян потрясла новость о том, что комик Евгений Петросян и его супруга Елена Степаненко разводятся после 33 лет брака. Причиной стала молоденькая на тот момент помощница юмориста татьяна Брухунова, которую раньше считали серой мышкой. Но на деле она оказалась хваткой и хитрой и быстро составила Петросяну партию, а потом и родила ему сына.

С тех пор Брухунова и Петросян живут вместе душа в душу и растят сына Вагана. Пара периодически путешествует и наслаждается семейно идиллией. Однако жену Петросяна все же некоторые подозревают в лицемерии. Якобы она пригрелась на денежках юмориста и живет себе припеваючи, а на него попросту наплевала. Другие уверены, что Татьяна Брухунова продлила Евгению Петросяну молодость.

На днях и вовсе пришли к тому, что нынешняя жена юмориста как две капли воды похожа на Елену Степаненко в раннем возрасте. В Сети появилось архивное фото 1979 года, на котором 26-летняя Степаненко стоит рядом со своим молодым супугом-комиком. Выходит, что Петросян неспроста положил глаз на молоденькую помощницу.

"Копия Брухуновой", – пишут в Сети.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Брухунова сделала жесткий выпад в адрес Петросян.