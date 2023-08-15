Заявлено о громком разводе Глюкозы с мужем

Появилось предположение, что скоро семья певицы может рухнуть

Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, обрела популярность в начале нулевых. А вскоре после успеха в карьере артистке улыбнулась удача и в личной жизни. В 2006 году она вышла за бизнесмена Александра Чистякова. Брак оказался на редкость счастливым. Супруги вместе уже почти 20 лет и воспитывают двух дочек – Лидию и Веру.

Со стороны семья звезды кажется идеальной. Словом, нет никаких предпосылок, что в личной жизни Глюкозы может быть что-то не так. Однако астролог и нумеролог Дмитрий Шимко считает, что совсем скоро идиллия в браке знаменитости может рухнуть. По мнению эксперта, муж артистки – не совсем ее человек.

По подсчетам специалиста, Наталья должна была встретить свою вторую половинку, когда ей было около 22 лет. А со своим супругом она познакомилась еще в юном возрасте. Кроме того, астролог уверен, что сейчас в жизни певицы наступило переломное время.

Следующие четыре года, по словам нумеролога, знаменитость ожидают серьезные трансформации. Так, изменения могут коснуться и личной жизни Глюкозы. Эксперт уверен, что последние годы ее союз является кризисным. По мнению нумеролога, либо звезда и ее муж преодолеют непростой период и снова станут родителями, либо проблемы в семье станут достоянием общественности. Специалист не исключает, что все может закончиться разводом.

"Не исключено, что в течение двух лет родит ребенка и исправит кризис, зайдет в тему талантов. Либо в течение двух лет услышим о громком разводе...", – отметил астролог.

Ранее "Утро.ру" писало, что Глюкоза похвасталась фигурой без нижнего белья. Знаменитость опубликовала ролик, в котором прыгает на камеру в обтягивающем платье.