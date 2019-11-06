Наталья Ионова выставила напоказ сексуальное тело

Певица Глюкоза похвасталась перед подписчиками своей фигурой. В Инстаграм артистки появился снимок в розовом купальнике, который открывает ее тело. На одном из пикантных кадров Ионова позирует с раздвинутыми ногами, стоя на коленях.

Пока одни восхищаются стройной фигурой звезды и мечтают отдохнуть с ней, другие критикуют Глюкозу за пошлость. В купальнике ягодицы звезды оказываются обнажены, сбоку виднеется ее грудь, а сквозь полупрозрачную ткань выступают соски.

"Очень пошлое фото", "Совсем тоненькая", "Какая восхитительная прелестница Глюкоза!", "Потрясающая", "Бомбическая", "Где найти пляж с такой же восхитительной девушкой", "Какая же ты красивая. Просто нет слов", "За старое взялась", "Будьте скромнее. Это вас не красит, сплошное хвастовство", "Грудь вылезает", – оценили пикантный снимок в Инстаграм.

Ранее сексуальным кадром с отдыха поделилась Ольга Орлова.