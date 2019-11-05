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"Хороша чертовка": Каменских зажгла в бикини

Настя Каменских. Кадр youtube.com
После выхода уже ставшей популярной песни Elefante звезда наслаждается отдыхом

Настя Каменских выложила в социальные сети видео со своим танцем. В ролике артистка в купальнике зажигает перед камерой, демонстрирует ягодицы и сексуально покачивает бедрами.

Каменских предпочитает соблазнительно выглядеть не только на пляже, но и в обычной жизни. В эфире одного из зарубежных шоу звезда появилась в ярком коротком платье, после чего подписчики завалили украинку комплиментами.

Поклонники Насти Каменских считают, что она выглядит стройной, молодой и стильной.

"Такая худенькая", "Красота", "Нереально красиво", "Ух, мулатка, не узнать", "Настя богиня", "Очень красивое фото", "Хороша чертовка!", "17 лет, не больше", "Куколка", "Какая же ты красавица. Очень стильный образ", "Ты просто нереальная красотка", "Такой образ необычный", – оценили образ певицы подписчики.

Недавно в Интернете появился новый клип Каменских на песню Elefante, которую знаменитость исполнила на испанском языке. К видео в Сети отнеслись по-разному. Одни в восторге от горячего ролика, другие ругают саму песню.

Ранее Настя Каменских уединилась с мужем в воде. 

Дарья ПЕТРОВА
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