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Каменских засветила мохнатого паука после секс-видео

Каменских засветила мохнатого паука после секс-видео
Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
В объектив брюнетки попало страшное

Настя Каменских поделилась в социальных сетях жутким видео с отдыха. На пляже звезда сняла ползущего мохнатого паука. До этого красотка публиковала в Инстаграм гораздо более приятные ролики.

Недавно в Интернете был опубликован новый клип Каменских на песню Elefante, которую знаменитость исполнила на испанском языке. Видео с украинской артисткой получилось, как и всегда, очень сексуальным. Перед оператором Каменских танцевала в коротких, обтягивающих боди, без стеснения хвасталась пышными ягодицами.

В Интернете к клипу отнеслись неоднозначно, но просмотры говорят сами за себя: за 6 дней видео с горячей брюнеткой посмотрели более 5 млн. человек.

Мнения комментаторов по поводу нового творения Каменских разошлись: если в сексуальности девушки и ее красоте никто не сомневается, то сама песня вызывает много вопросов.

"Полная чушь", "Какой же бред", "Настя классная, но перевод песни отврат", "Люблю голос Насти. Стыдно, что его так используют", "Чего полностью не голой? Не вижу разницы", "Напишите ей нормальную песню уже", – высказались в YouTube.

Ранее Настя Каменских продемонстрировала роскошные ягодицы.

Дарья ПЕТРОВА
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