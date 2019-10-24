Знаменитость расслабилась на пляже

Светлана Лобода завела поклонников пикантным видео. В ролике артистка крупным планом показывает свою грудь в откровенном черном бикини.

Где сейчас находится знаменитость, она не рассказала, возможно, Лобода отдыхает после своего большого концерта в Москве, где она появилась на сцене без белья.

Поклонники от выступления сексуальной блондинки пришли в настоящий восторг. В Инстаграм Светлану Лободу засыпали комплиментами. Комментаторы писали про прекрасные вокальные данные певицы и всячески расхваливали ее внешность.

"Отожгла по полной", "Королева", "Мы вас очень любим", "Лучшая", "Просто нет слов", "нереальное пение с пониженным голосом...", "Достойная замена Пугачевой", "Лучшая и самая красивая", "Превосходная женщина", - написали в комментариях.

Ранее Ольга Серябкина вывалила грудь перед фотографом.



