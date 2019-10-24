Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Крупным планом: Лобода показала обнаженную грудь

Крупным планом: Лобода показала обнаженную грудь
Светлана Лобода. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Знаменитость расслабилась на пляже

Светлана Лобода завела поклонников пикантным видео. В ролике артистка крупным планом показывает свою грудь в откровенном черном бикини.

Где сейчас находится знаменитость, она не рассказала, возможно, Лобода отдыхает после своего большого концерта в Москве, где она появилась на сцене без белья.

Поклонники от выступления сексуальной блондинки пришли в настоящий восторг. В Инстаграм Светлану Лободу засыпали комплиментами. Комментаторы писали про прекрасные вокальные данные певицы и всячески расхваливали ее внешность.

"Отожгла по полной", "Королева", "Мы вас очень любим", "Лучшая", "Просто нет слов", "нереальное пение с пониженным голосом...", "Достойная замена Пугачевой", "Лучшая и самая красивая", "Превосходная женщина", - написали в комментариях.

Ранее Ольга Серябкина вывалила грудь перед фотографом.  


Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"С утра до вечера": Путин готовит себе преемника

Президент России сам признался в этом знаменитому телеведущему

"Пуск ракеты из "Бука": в России придумали ответ на репетицию бомбардировки Крыма

Действия США вынуждают укреплять армию и флот

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей