На фоне молчания семьи поклонники звезды все больше тревожатся

Дочь Анастасии Заворотнюк выставила в социальных сетях фото после двухнедельного молчания. На снимке Анна позирует на фоне стены на улице. Скорее всего, девушка поучаствовала в фотосессии для своего магазина одежды, который она открыла в конце лета.

Сама Анна Заворотнюк, как и другие родственники, пока не дает информации о состоянии звезды сериала "Моя прекрасная няня", из-за чего очень переживают поклонники актрисы. Журналистам и пользователям Интернета остается только предполагать, что же сейчас происходит с Заворотнюк.

Например, появилась информация с кладбища, где похоронены брат и отец актрисы. Выяснилось, что актрису, в случае несчастья, могут похоронить рядом с родственниками бесплатно.

Все неравнодушные к Анастасии Заворотнюк надеются, что звезда сможет победить болезнь. Пока о здоровье артистки в реабилитационном центре заботятся врачи, поклонники организовали массовую молитву.

Ранее "Утро" рассказывало последние новости о состоянии Анастасии Заворотнюк. По слухам, у нее начали отмирать ткани.