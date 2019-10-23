Актриса может обрести последний приют рядом с родными

Правительство Москвы разрешило родственникам Анастасии Заворотнюк получить бесплатное место для захоронения.

Стоимость захоронения на закрытом кладбище доходит до 652 тыс. рублей, но место можно получить безвозмездно, если есть родственная могила или умерший имел заслуги перед государством, - сообщает "Дни.ру".

Такая возможность есть и у заслуженной артистки России Анастасия Заворотнюк. Ведь на семейном участке уже покоится ее отец и брат с супругой. О том, что актрису, предположительно, похоронят именно здесь, пишет и радио "КП". Впрочем, россияне надеются, что "прекрасная няня" сможет побороть страшную болезнь и это случится очень нескоро

Как сообщает РИА ФАН, место для погребения родственников было выбрано звездой сериала "Моя прекрасная няня" неслучайно: Анкудиновское кладбище находится недалеко от особняка, где актриса живет вместе со своим мужем и маленькой дочкой.

Ранее "Утро" рассказывало последние новости о состоянии Анастасии Заворотнюк. По слухам, у нее начали отмирать ткани.