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Ночью Елену Малышева доставили в одну из больниц в машине скорой помощи. Показанием для госпитализации стало высокое давление – 200 на 130. Врачи на месте смогли его снизить, но Малышеву все равно было решено отправить в больницу.
Знаменитость доставили в Боткинскую больницу, при этом сейчас чувствует себя она достаточно бодро, – пишет "ФедералПресс".
"Почему я в скорой помощи? Потому что первый раз в жизни у меня поднялось давление. Первый раз в жизни у меня гипертонический криз",
– рассказала телеведущая.
Состоянию звезды, похоже, ничего не угрожает. Уже находясь в машине, Малышева начала записывать видео, которые потом выложила в Инстаграм. Как пишет "Пятый канал", телеведущая на собственном примере рассказывала, что чувствует пациент, когда его везут на каталке.
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