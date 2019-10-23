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Малышеву экстренно увезли в больницу

Малышеву забрали люди в белых халатах
Елена Малышева. Фото: www.globallookpress.com
У телеведущей случился гипертонический криз

Ночью Елену Малышева доставили в одну из больниц в машине скорой помощи. Показанием для госпитализации стало высокое давление – 200 на 130. Врачи на месте смогли его снизить, но Малышеву все равно было решено отправить в больницу.

Знаменитость доставили в Боткинскую больницу, при этом сейчас чувствует себя она достаточно бодро, – пишет "ФедералПресс".

"Почему я в скорой помощи? Потому что первый раз в жизни у меня поднялось давление. Первый раз в жизни у меня гипертонический криз",

– рассказала телеведущая.

Елена Малышева. Фото:instagram.com/malysheva.live

Состоянию звезды, похоже, ничего не угрожает. Уже находясь в машине, Малышева начала записывать видео, которые потом выложила в Инстаграм. Как пишет "Пятый канал", телеведущая на собственном примере рассказывала, что чувствует пациент, когда его везут на каталке.

Дарья ПЕТРОВА
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