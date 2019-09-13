Малышева послала 15-летнюю девочку к психиатру

Подросток обратился к медику с личной проблемой

Гостьями нового выпуска программы "жить здорово" стала девочка-подросток и ее мама. Пятнадцатилетняя девочка призналась Елене Малышевой, что чувствует себя не комфортно в своем теле и хочет стать мужчиной.

Телеведущая ответила, что против таких операций, а девочке стоит обратиться к психиатру, ведь проблема у нее "в голове", – говорится в сообщении, опубликованном в новостной ленте "Дни.ру".

Малышева также отметила, что педиатры подобные процедуры не одобряют, особенно в подростковом возрасте. Телеведущая посоветовала девочке дождаться 18-летия, а до этого времени еще раз подумать над вопросом своей половой принадлежности.